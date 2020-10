Guarda-redes de 16 anos assina contrato profissional com o Sporting

O Sporting anunciou esta quinta-feira que Diogo Pinto, guarda-redes de 16 anos, assinou contrato profissional com o clube.





O guardião, que chegou à Academia de Alcochete na época 2017/18, assume-se satisfeito pelo "voto de confiança" depositado pelos leões. "Agora, as responsabilidades aumentam. O sonho é chegar à equipa principal. É o sonho de todos os que estão aqui. Nem todos vão conseguir, pelo que é preciso trabalhar muito com ambição e humildade", vincou Diogo Pinto, que conquistou o Campeonato Nacional de sub-15 em 2018/2019.Comonoticiara em tempo oportuno, o jovem guardião era pretendido pelo Manchester City, mas optou por permanecer no Sporting. "Decidi que o melhor para mim era ficar", atirou.