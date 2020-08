Guarda-redes do Athletic Bilbao na mira do Sporting

Esta temporada relegado para o banco de suplentes do Athletic Bilbao perante a 'explosão' de Unai Simón, o guarda-redes Iago Herrerín procura um novo clube para seguir carreira e, segundo o jornal 'AS', um dos possíveis destinos é o Sporting. Para lá dos leões, o diário espanhol aponta ainda Galatasaray e West Ham como estando atentos ao jogador de 32 anos, 'nascido' e formado no Athletic.





De acordo com o 'AS', nenhum dos clubes em causa apresentou uma oferta formal, mas a cenário de saída está em cima da mesa, conforme referiu recentemente o diretor desportivo Rafa Alkorta. Em declarações partilhadas pelo mesmo jornal, o dirigente dos bascos lembrou que Herrerín tem mais um ano de contrato de uma cláusula de 50 milhões de euros, mas confessou estar aberto a negociar "sempre que seja bom para as duas partes".Aos 31 anos, Herrerín está ligado ao Athletic desde 2005, tendo pelo meio desta longa ligação disputado 56 encontros pela sua equipa principal e sido cedido em duas temporadas - primeiro ao Numancia e depois ao Leganés. Em 2018/19 foi titular, após a saída de Kepa, mas este ano perdeu esse estatuto para o jovem Simón.