Soriano fora dos planos do leão

Juan Soriano, de 22 anos, foi colocado na órbita do Sporting pela publicação espanhola 'Estadio Deportivo', mas segundo Record apurou a sua contratação não está nos planos da SAD leonina.





O guarda-redes do Sevilha está a terminar o empréstimo ao Leganés e não entra nas contas do emblema andaluz. Como não evitou a despromoção do Leganés, Soriano viu o passe desvalorizar em cerca de 50%, para 1,6 milhões de euros, mas nem isso faz com que o Sevilha esteja menos recetivo a propostas pelo guarda-redes. A grande aposta em Alvalade é a afirmação de Luís Maximiano que deverá renovar contrato quando a situação criada pelo novo coronavírus normalizar.