Guarda-redes do Sporting responde a Casillas: «Há coisas no futebol português que não me contaste»

O guarda-redes do Sporting Adán recorreu este domingo às redes sociais para comentar o empate na deslocação a Famalicão. Jogo que terminou (2-2) em polémica.



"Ontem [sábado] saímos com a sensação de ter perdido dois pontos. Vamos ao trabalho! Eu incluído. É hora de pensar no próximo jogo. Vamos Sporting", escreveu Adán no Instagram.





O antigo guarda-redes do FC Porto, Iker Casillas aproveitou para reagir e comentar em tom de brincadeira: "Toc toc! Abre a porta, por favor! O FC Porto está a chegar", escreveu.A troca de ideias continuou: "Amigo Casillas! Há coisas sobre o futebol português que não me contaste... Seguimos no nosso caminho", referiu ainda Adán