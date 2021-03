«Guardiola quer roubar ao Real Madrid o novo Marcelo»: Nuno Mendes em destaque em Espanha

Nuno Mendes foi de promessa a certeza em menos de uma época e, aos 18 anos, é já um dos esteios da equipa de Rúben Amorim. O Manchester City tem estado particularmente atento à evolução do defesa e, nas últimas semanas, decidiu transformar as boas referências do jogador, que já estava identificado, nos primeiros contactos exploratórios com vista a um potencial negócio no próximo mercado de transferências, no verão, como o nosso jornal adiantou. Este domingo, o jornal espanhol 'As' cita o que o nosso jornal avançou, reafirmando também o interesse do Real Madrid.





"O diário Record anunciou na edição de sexta-feira que o Manchester City, a pedido de Guardiola, já fez contactos por Nuno Mendes. 'As' confirmou esta informação e a intenção do clube inglês é adiantar-se sobretudo ao Real Madrid na corrida por uma das maiores promessas para uma posição que o Real Madrid necessita de reajustar face à idade de Marcelo", escreve o jornal espanhol.Segundo Record apurou, as conversas com o Manchester City, preliminares e ainda informais, serviram para expor as condições que podem abrir a porta a um entendimento, ficando por isso várias possibilidades em cima da mesa, uma delas a compra do passe por parte dos citizens, permitindo ao Sporting ficar mais uma temporada em Alvalade, onde conquistaria minutos com maior regularidade. Saiba tudo aqui.