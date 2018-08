Gudelj à chegada a Lisboa: «Vou dar tudo pela camisola do Sporting»

Do abraço apertado ao sumo de laranja: assim foi a chegada do novo reforço do Sporting



Gudelj chegou a Lisboa por volta das 11h30, depois de uma longa viagem que começou ontem na China. O médio sérvio, que vem para o Sporting por empréstimo do Guangzhou Evergrande até final da época - os chineses já oficializaram o negócio -, mostrou-se grato pela oportunidade de representar os leões."Muito feliz por vir para o Sporting, é um grande clube. Prometo que vou dar tudo por esta camisola. Espero coisas muito boas. Espero conquistar o campeonato, porque o clube já não é campeão há muito tempo. Estou feliz por estar aqui. Vou dar tudo no campo e para agradar os fãs", confessou o centro-campista aos jornalistas no Aeroporto Humberto Delgado.Relativamente à sua posição em campo, Gudelj admite que prefere assumir uma postura mais abrangente em campo mas que fará o que José Peseiro entender que seja melhor: "Posso jogar a 8 ou a 6. Prefiro ser 'box to box' mas se o treinador precisar de mim para jogar a 6 também posso fazer."A finalizar, uma garantia: "Não estou a 100%, mas vou estar em breve."Recorde-se que a cedência de Gudelj custa ao Sporting três milhões de euros, incluindo já aqui os salários.