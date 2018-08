Gudelj chega hoje a Lisboa

As melhores perspetivas de Sousa Cintra estão prestes a concretizar-se e Gudelj deve ser anunciado como reforço do Sporting nas próximas horas. Os dois clubes chegaram a acordo ao início da tarde ontem e o jogador recebeu autorização imediata para viajar para Lisboa, onde vai realizar os exames médicos. Caso não se registe nenhum imprevisto de última hora, as partes assinarão um contrato válido até ao final da temporada.As negociações entre os dois clubes já se prolongavam há alguns dias mas, apesar das dificuldades, Sousa Cintra nunca escondeu o desejo de garantir a José Peseiro um médio que conseguisse fazer esquecer William Carvalho, entretanto transferido para o Betis. As prioridades do treinador ribatejano eram Badelj e Gudelj e, após o croata ter assinado pela Lazio, os responsáveis leoninos concentraram todos os esforços no internacional sérvio, que estava na China.Com um salário anual de 5 milhões de euros, as negociações revelaram-se complicadas, pois os dirigentes chineses mostraram-se relutantes a suportar 70 por cento dos vencimentos (3,5 milhões de euros). Contudo, uma vez que o jogador não entrava nos planos e para evitar ter um investimento tão elevado parado, o Guangzhou Evergrande acabou por ceder o passe ao Sporting, por uma época, mediante uma verba a rondar os 3 milhões de euros, que já inclui a época de salários. No contrato não será aplicada qualquer cláusula de opção, pois o atleta termina a ligação aos chineses em dezembro de 2019.Assim que recebeu luz verde da direção do Guangzhou Evergrande, Gudelj não hesitou e embarcou de imediato para Portugal. Com outras ofertas em carteira, o jogador não deixou de manifestar a sua preferência pelo clube leonino, onde tem a garantia que poderá lutar por títulos.Aos 26 anos, o médio sente-se motivado para abraçar um novo projeto após ter alinhado dois anos na liga chinesa, onde jogou com regularidade até à chegada do treinador Fabio Cannavaro. Com Paulinho e Talisca no plantel, o italiano dispensou o sérvio, que estava a trabalhar à parte dos restantes jogadores.Apesar de ter nascido em Belgrado, o reforço leonino mudou-se muito jovem para Holanda, onde se começou a destacar nas camadas jovens do NAC Breda. Acabou por subir com toda a naturalidade ao plantel principal, onde assumiu a titularidade e haveria de despertar a atenção dos dirigentes do AZ. Duas épocas em Alkmaar garantiram-lhe a transferência para o Ajax, onde alcançou o melhor rendimento da sua carreira e assegurou o posterior contrato milionário na China.Assim que Badelj decidiu prosseguir a carreira em Itália, Sousa Cintra tentou outras soluções para o meio-campo leonino enquanto negociava com o Guangzhou Evergrande o empréstimo de Gudelj. Um dos jogadores tentados pela SAD foi Enzo Pérez, que está ao serviço do River Plate, na Argentina. Os leões chegaram a fazer duas ofertas à direção do clube sul-americano, mas não chegaram a acordo e, entretanto, garantiram o sérvio. Outro nome equacionado em Alvalade foi Ekdal, internacional sueco que esteve presente no último Mundial. O nórdico, com várias ofertas em carteira, optou por deixar Hamburgo e assinar pela Sampdoria.