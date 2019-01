Gudelj falha jogo com o V. Setúbal

Marcel Keizer não vai poder contar com Gudelj na deslocação do Sporting ao reduto do V. Setúbal, agendada para o próximo dia 30 (21h15).O internacional sérvio, de 27 anos, viu o 5. º amarelo na Liga, após uma falta aos 56’ no meio-campo defensivo do Sporting, e dessa forma fica automaticamente suspenso para o próximo compromisso dos verdes e brancos.Recorde-se que, antes do jogo com o V. Setúbal, os leões ainda vão disputar o acesso à final da Allianz Cup com o Sp. Braga (dia 23), partida para a qual Gudelj estará disponível por se tratar de uma competição diferente.Refira-se que o outro jogador leonino em risco, Nani, conseguiu manter a folha disciplinar limpa.