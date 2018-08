Gudelj força saída da China

Pretendido pelo Sporting para o reforço do meio-campo, o internacional sérvio Nemanja Gudelj reuniu-se ontem com os responsáveis do Guangzhou Evergrande, tentando forçar a saída da China o mais rapidamente possível. O objetivo é simples: convencer os dirigentes asiáticos a baixarem as pretensões de forma a que a possibilidade de rumar ao Sporting se transforme numa certeza. Gudelj está insatisfeito na China, mostra-se entusiasmado com a possibilidade de viajar para Lisboa e não vê a hora de definir o seu futuro. Recorde-se que também o argentino Enzo Pérez está na lista de Sousa Cintra, mas as negociações com o River Plate estão cada vez mais complicadas.