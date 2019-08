Gudelj mais consistente do que Eduardo pela estatística

Eduardo deverá desempenhar no domingo as mesmas funções de Idrissa Doumbia na Supertaça, mas o último verdadeiro ‘dono’ do lugar foi Nemanja Gudelj, na época passada. Os jogadores têm características muito diferentes, e os números da última edição do campeonato provam exatamente isso. Dotado tecnicamente, o brasileiro destacou-se sobretudo nas ações ofensivas. Apesar de ter menos remates efetuados, o agora reforço revelou-se um driblador mais eficaz e, perto da baliza contrária, também se mostrou mais perigoso a servir os companheiros. Já o internacional sérvio, com a vantagem de jogar no clube de Alvalade, foi sobretudo um jogador mais agressivo. Terminou a temporada com mais desarmes, cortes de bola e faltas, como é típico num ‘6’.