Gudelj mostra-se grato ao Sporting

Nemanja Gudelj, médio de 27 anos que na temporada passada representou os leões por empréstimo do Guangzhou Evergrande e esta época se mudou para o Sevilha, despediu-se ontem do clube nas redes sociais. "Quero agradecer a toda a família sportinguista pelo meu ano neste clube. Agradecer a todos por me receberem de braços abertos e tratarem-me como família. Desde o primeiro dia senti-me em casa. Das melhores memórias que tenho na minha carreira são no Sporting, onde ganhei duas taças que vão ficar comigo para sempre. [...] Quero desejar aos jogadores, ao staff e ao Sporting tudo de melhor no futuro. Serei sempre um adepto do Sporting. Uma vez leão, sempre leão!", escreveu o sérvio.