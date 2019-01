Gudelj: «Sensação especial»

O Sporting parte moralizado para o embate com o Sp. Braga, não só devido às recentes vitórias para o campeonato (Moreirense) e Taça de Portugal (Feirense), mas também tendo em conta a motivação inerente à final four da Allianz Cup. Gudelj foi uma das vozes do grupo de trabalho – a par de Renan - e patente nas palavras do médio fica a vontade dos leões em deixarem a pele em campo. Isto porque, lembra o sérvio, a equipa entra em todas as competições com um só objetivo em mente: a conquista de títulos.

"A sensação é especial. Vai ser um grande jogo, numa semana muito importante para nós. Sabemos que se vencermos teremos à nossa espera a final de sábado. Posso dizer que desde ontem [2ª feira] estamos focados em vencer o Sp. Braga. Sabemos que será difícil, mas confiamos na nossa equipa e no clube para ultrapassar este jogo", sublinhou Gudelj, à Sporting TV, ele que tem sido uma das principais apostas de Keizer no meio-campo leonino. A despeito de reconhecer que se trata de um jogo especial, uma vez que pode deixar a equipa à beira do primeiro título de 2018/19, o camisola 86 garante que os dias que antecederam o duelo foram vividos com tranquilidade. "O Sporting quer ganhar todas as competições, não só esta. Mentalmente é diferente, mas o foco é igual a todos os outros jogos: vamos para ganhar. Nos dias anteriores ao jogo fizemos o que costumamos fazer. Vamos dar tudo!", atirou o internacional sérvio, de 27 anos.

A terminar, um pedido à atenção dos sportinguistas que vão deslocar-se a Braga: "Saber que temos o apoio deles é grande ajuda, em especial neste jogo, porque o Sp. Braga joga em casa."