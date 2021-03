Guilherme Santos assina contrato profissional com o Sporting

Uma semana após ter assinado contrato profissional com Dário Essugo, o Sporting acabou de repetir esta aposta com Guilherme Santos. O médio-ofensivo, de 16 anos, revela-se "orgulhoso" pelo voto de confiança que recebeu e espera poder ter a oportunidade de trabalhar com Rúben Amorim, na Academia, a curto prazo.





"O Sporting deposita esperanças em nós e temos de continuar a acreditar e a trabalhar. Prometo dar sempre tudo por esta camisola e espero conseguir chegar à equipa principal, tal como o Dário Essugo, Mateus Fernandes ou o Isnaba Mané", afirmou o jogador, à Sporting TV, onde também se apresentou aos adeptos leoninos: "Defino-me como um jogador perigoso, que gosta de arriscar e ter a bola. Os médios preferem assistir, mas também gosto de marcar golos. Este passo dá-me mais responsabilidade, mas também alegria. É a prova de que estou a trabalhar bem e no caminho certo".