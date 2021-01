Há outro Amorim a despontar no Sporting

O nome já entrou no vocabulário dos sportinguistas e promete continuar a fazer eco nos próximos anos. Falámos de Amorim, é certo, mas neste caso não é o treinador do Sporting o protagonista da notícia, antes mais um jovem talento que está a despontar na Academia de Alcochete.





Chama-se Daniel Amorim, tem 14 anos, é extremo da equipa sub-15 e assinou esta sexta-feira contrato de formação com o Sporting. Um sonho. "Ter assinado este contrato com o Sporting é muito importante, é um grande passo na minha vida. Agradeço aos meus pais e a toda a minha família, estou muito feliz", admitiu, em declarações à Sporting TV.Recrutado nos escalões de formação do Boavista, de onde chegou em 2019/20, Daniel Amorim mostra-se ambicioso. "Quando estava no Boavista senti que podia chegar a outro patamar e trabalhei para chegar a este momento. Sempre sonhei em atingir este patamar. Claro que o meu sonho é chegar à equipa A e ser campeão pelo Sporting, mas sempre tive a ambição de, primeiro, chegar aqui", afirma o jovem, que se define como "um jogador rápido, com qualidade. "Gosto tanto de marcar golos como de fazer assistências", explica.