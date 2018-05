Continuar a ler

Ouvidos quatro



Nove dos 23 arguidos pelo ataque à Academia aceitaram prestar declarações no Tribunal do Barreiro. Ontem foram ouvidos quatro. Os restantes cinco vão falar hoje, a partir das 9h30. O tribunal revelou que, além da alimentação, permitiu aos acusados acesso a cuidados de higiene e uma muda de roupa. Nove dos 23 arguidos pelo ataque à Academia aceitaram prestar declarações no Tribunal do Barreiro. Ontem foram ouvidos quatro. Os restantes cinco vão falar hoje, a partir das 9h30. O tribunal revelou que, além da alimentação, permitiu aos acusados acesso a cuidados de higiene e uma muda de roupa.

Pelo menos seis dos 23 detidos na sequência da invasão à Academia na terça-feira são sócios do Sporting. Os nomes em causa fizeram parte, há pouco mais de um ano, dos cadernos eleitorais, a que Record teve acesso na altura. Os implicados são Afonso Tomás Romão Girão Ferreira (à data sócio 32.415, categoria efetivo A), António Pacheco Nobre Pina Catarino (58.734, efetivo A), Guilherme Gata de Sousa (79.935, efetivo A), Emanuel Gomes Calças (77.868, efetivo B), Jorge Fernando Serrão de Almeida (124.320, efetivo B) e Nuno Miguel Henriques Alves (112.256, efetivo B).De acordo com o ‘Correio da Manhã’, entre os detidos estão, ainda, três acusados no processo do homicídio de Marco Ficini, junto ao Estádio da Luz, em abril de 2017. Trata-se de Valter Emanuel Domingos Semedo, de 23 anos, Ricardo Filipe Nunes das Neves, de 22, e Miguel Filipe Cordeiro Ferrão, de 23.