Há um golo do Sporting nos melhores da Liga Europa

O golaço de Nani que deixou a Europa rendida O golaço de Nani que deixou a Europa rendida

A carregar o vídeo ...

O golo de Nani, apontado no embate diante do Qarabag (que os leões venceram por 6-1 ), foi considerado pela UEFA como sendo o oitavo melhor na edição deste ano da Liga Europa, anunciou esta quinta-feira o organismo que rege o futebol europeu no seu site oficial.Numa lista elaborada por um painel de especialistas no qual estavam integrados antigos jogadores e treinadores, o grande vencedor foi Ismaila Sarr, do Rennes, graças ao seu golo diante do Jablonec.1 Ismaila Sarr (Rennes v Jablonec) – 1.ª jornada da fase de grupos, 20/09/20182 Pedro Rodriguez (Chelsea v Slavia Praha) – segunda mão dos 'quartos', 18/04/20193 David Faupala (Apollon Limassol v Lazio) – 5.ª jornada da fase de grupos, 29/11/20184 Tobias Heintz (Sarpsborg v Besiktas) – 5.ª jornada da fase de grupos, 29/11/20185 Ari (Krasnodar v Akhisar Belediyespor) – 5.ª jornada da fase de grupos, 29/11/20186 Munir El Haddadi (Slavia Praha v Sevilla) – segunda mão dos 16-avos-de-final, 14/03/20197 Tomike Okriashvili (Krasnodar v Sevilla) – 2.ª jornada da fase de grupos, 04/10/20188 Nani (Qarabag v Sporting CP) – 5.ª jornada da fase de grupos, 29/11/20189 Jaromír Zmrhal (Slavia Praha v Bordeaux) – 1.ª jornada da fase de grupos, 20/09/201810 Roque Mesa (Sevilla v Akhisar Belediyespor) – 3.ª jornada da fase de grupos, 25/10/2018