'Haka' voltou a... meio-gás

O Sporting passou o teste num terreno difícil e, no final, o entusiasmo com o feito era evidente nos leões, tanto que se deu o regresso do famoso ‘haka’, ainda que... a meio-gás.Após o Rio Ave ter abandonado o relvado, a comitiva verde e branca permaneceu em campo e, depois dos cumprimentos entre si, foi a vez de encarar as claques, com quem tem tido uma relação de altos e baixos ao longo da época. Aí, os adeptos ‘puxaram’ a célebre coreografia e, ao contrário de em jogos anteriores, desta feita alguns jogadores corresponderam, como Diaby, Jovane, Bruno Gaspar ou Salin. Vitória dentro e fora do campo.