A ausência do Mundial da Rússia deixou Joe Hart ‘de rastos’, algo que o guarda-redes fez questão de demonstrar numa publicação nas redes sociais. Esta situação veio aumentar o desejo do jogador em deixar Inglaterra, estando por isso totalmente disponível para voltar a aventurar-se fora do seu país, fixando-se num campeonato e numa cidade que correspondam às suas expectativas. O Sporting, à ‘sombra’ do intenso sol lisboeta, parece partir em vantagem em relação à concorrência e até a presença de Casillas no nosso campeonato serve para atrair Joe Hart, dando-lhe a oportunidade de voltar à seleção inglesa.