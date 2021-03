Hevertton Santos renova pelo Sporting até 2024

O Sporting renovou com Hevertton Santos, que estará agora ligado ao clube leonino até junho de 2024. O lateral, de 20 anos, é o capitão da equipa de sub-23 e já foi chamado por Rúben Amorim para trabalhar no plantel principal em diversas ocasiões.





O brasileiro entrou no clube leonino em 2011, através do Pólo EUL, e prosseguiu a formação na Academia onde agora espera chegar à equipa principal a curto prazo, conforme revelou à Sporting TV."É um orgulho e é mais um passo importante naquilo que é a concretização de um sonho que sempre tive. A chegada à equipa principal é o meu grande objetivo e o meu sonho. Houve um consenso entre ambas as partes, o Sporting acredita em mim e eu acredito no clube, por isso acho que vamos ser felizes. Acredito que o que fez com que o Sporting avançasse para esta renovação foi aquilo que eu faço todos os dias e a cada fim-de-semana dentro de campo", afirmou.