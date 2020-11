Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

História faz Sporting sonhar: derrota do Benfica 'consolidou' candidatura ao título Leão não era líder isolado à 7.ª jornada com tamanha diferença há 70 anos. Na era dos 3 pontos, apenas o Benfica, em 1999/2000, falhou o título com igual vantagem





EMBALADO. Goleada no Berço, frente ao V. Guimarães, reforçou posição do Sporting

• Foto: Jose Reis/movephoto