O Sporting reclama do universo Holdimo uma dívida pelo patrocínio da equipa de ciclismo, no valor de 510 mil euros, relativo a três anos de parceria. De acordo com uma troca de correio eletrónico, a que Record teve acesso, os leões calculam que, a manter-se o incumprimento por mais uma época, a alegada dívida poderá chegar aos 692 mil euros. Entretanto, já foram propostos planos de pagamento em prestações. O valor em falta é, na verdade, da responsabilidade da COFACO, dona da marca Bom Petisco, ligada ao investidor Álvaro Sobrinho mas na qual a Holdimo não tem participação. "A COFACO não tem nada a ver com a Holdimo. É mentira. Mais uma. Basta pedir a certidão comercial e ver se há participação", disse ontem a Record Nuno Correia da Silva, administrador da Holdimo na Sporting SAD.

Os valores reclamados dizem ainda respeito a verbas do atletismo e a camarotes da própria Holdimo e da Horizonte Estratégico em Alvalade. Esta última também "não tem qualquer relação com a Holdimo". No que respeita à empresa, o pagamento do camarote relativo a 2017/18 já foi feito. Estará por liquidar apenas 2018/19.