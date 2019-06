Homenagem a Paulinho

A Fundação Sporting organiza hoje (16h30) um jogo solidário para homenagear o roupeiro Paulinho e o antigo jogador Fernando Peres, no Estádio do Cova da Piedade. Estão previstas as presença dos ex-técnicos Marco Silva e Carlos Carvalhal, assim como as antigas glórias Beto, Sá Pinto, entre outros. O preço de entrada é um alimento não perecível.