Horário permite descansar

Ao contrário do presidente, obrigado a prolongar a sua estadia em Nova Iorque, a equipa terá uma permanência mais curta e com horários que, à partida, podem parecer estranhos, mas são os ideais para combater os efeitos do cansaço e de um ‘jet lag’ de cinco horas. Oito horas depois de deixarem Lisboa (por volta das 3h locais), a equipa aterra em Nova Iorque, o que permite aos jogadores dormir no avião e prolongar o descanso durante o dia, pois Keizer só fará o treino de adaptação às 18 horas locais (23 horas em Lisboa).





Varandas aterrou em Nova Iorque às 20 horas portuguesas. À noite, o líder jantou com os sportinguistas em Newark. Hoje, o líder terá um pequeno-almoço de trabalho num hotel e, à tarde, haverá um encontro na New York Portuguese Leadership Conference, que defende os interesses dos mais de 100 mil empresários lusos.