Sem Coates e William Carvalho, mas já com Bas Dost. Pavel Horvath soube pelo nosso jornal da disponibilidade do ponta-de-lança holandês para o encontro desta quinta-feira e não escondeu a... desilusão."O Bas Dost vai jogar? Isso são más notícias... Com ele, o Sporting fica ainda mais forte. Não é por acaso que ele é o melhor marcador da equipa", constatou o antigo médio dos leões que sagrou campeão português em 2001/02, no último título conquistado pelo Sporting.