Hugo Cunha com novo contrato

O guarda-redes Hugo Cunha, que se encontra ao serviço da equipa de sub-23, assinou um novo contrato válido até junho de 2022, com mais dois anos de opção. O jovem, de 17 anos, em declarações ao site, revela-se feliz com este desfecho. "É uma prova de confiança e vou retribuir com tudo o que tenho e que não tenho", garantiu.