O Sporting, através de Hugo Viana, considerou "inoportunas e levianas" as declarações do diretor desportivo da Fiorentina , que garantiu que Bruno Fernandes vai para o Real Madrid por 70 milhões de euros."O Sporting não comenta a vida de outros clubes, mas considera inoportuna e leviana a forma como nesta altura se abordam questões de mercado", lamentou o diretor desportivo dos leões.A revelação de Daniele Pradè surgiu a propósito do interesse do clube viola em Raphinha. "O Raphinha vai sair do mercado porque o Bruno Fernandes vai sair para o Real Madrid por 70 milhões de euros", declarou o diretor desportivo da Fiorentina.Tal comonoticiou em exclusivo na sua edição desta sexta-feira, Sporting e Jorge Mendes têm praticamente fechado um acordo para a transferência de Bruno Fernandes por 70 milhões de euros. A venda só será consumada no final desta época, ou seja, em 2020.Ao contrário do que sugere o diretor-desportivo da Fiorentina, ao dar o negócio como consumado, nesta altura existe ainda mais do que uma opção para o médio prosseguir a carreira. O Real Madrid é uma dessas possibilidades, comotambém noticia esta sexta-feira.