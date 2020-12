Hugo Viana estava no olho do furacão

Antes de Frederico Varandas ter descido ao balneário já lá estava Hugo Viana no centro da confusão. Os empurrões entre os jogadores eram muitos, mas assim que o diretor desportivo leonino vislumbrou a chegada do árbitro Luís Godinho fez questão de deslocar-se na sua direção para o questionar sobre a decisão do golo anulado tomada nos descontos. Com a chegada do líder, o antigo internacional português acabou por afastar-se.