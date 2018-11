Hugo Viana: «Expetativa é carimbar rapidamente o apuramento»

Instantes antes do jogo que o, para a Liga Europa, Hugo Viana falou à SIC Notícias. O diretor desportivo dos leões manifestou o desejo de uma vitória sobre os azeris, de modo a carimbar já o apuramento, sem pensar no que possa acontecer no Vorskla-Arsenal."A expectativa é carimbar rapidamente o apuramento com uma vitória no jogo de hoje. Vorskla-Arsenal? Não estamos a pensar nesse jogo. Estamos a pensar essencialmente no nosso para que não haja qualquer contratempo. Normalmente quando isso acontece não corre muito bem", começou por dizer.Sobre as condições climatéricas, Hugo Viana diz que os jogadores já estão habituados, reforçando apenas a importância de um bom aquecimento.Já estávamos avisados. O frio e o vento fazem-se sentir bastante, mas os jogadores já estão habituados. Com o frio que se faz sentir o aquecimento é muito importante. Temos pessoas competentes, que saberão muito bem o que fazer", referiu.Sobre os jovens jogadores que foram convocados (Diogo Sousa, Thierry Correia e Tiago Djaló), Hugo Viana referiu que Marcel Keizer confia em todos."Como disse o nosso treinador, confiamos em todos os jogadores. Eles fazem parte da lista da UEFA e caso seja necessário acredito que estarão a um bom nível", terminou.