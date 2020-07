Hugo Viana foi expulso após o Moreirense-Sporting

Hugo Viana foi expulso após o apito final do Moreirense-Sporting (0-0), presumivelmente por protestos com a equipa de arbitragem depois do lance a envolver Coates na área dos cónegos, já nos descontos.





O relatório do árbitro, que deve ser conhecido ainda hoje, dissipará as dúvidas quanto ao motivo da expulsão do diretor desportivo dos leões.Recorde-se que a formação verde e branca contestou a atuação de Tiago Martins no encontro, não só devido a esse lance do central uruguaio mas também apontando o dedo a mais duas outras jogadas