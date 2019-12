Hugo Viana: «Não haverá saldos em Alvalade»

Hugo Viana garantiu que a postura do Sporting para o mercado de transferências que reabre a 1 de janeiro será "normal, igual à das outras janelas de mercado". "Estaremos atentos a qualquer boa oportunidade, que venha acrescentar algo à equipa. Não estamos em saldos, não haverá saldos em Alvalade. Haverá sim uma atenção para qualquer excelente oportunidade que apareça para reforçar a nossa equipa", afirmou o diretor-desportivo dos leões à Sporting TV.E prosseguiu, sublinhando que "Pedro Mendes será inscrito mal o período de inscrições seja aberto", tal como Record já avançara . "O mais importante é enfrentar este mês complicado de janeiro da mesma maneira que os outros jogos que temos feito", sublinhou.Ora, no que aos dossiês de renovações diz respeito, Hugo Viana confirmou: "Existem sim alguns processos de renovação de jogadores importantes na nossa equipa, alguns já estão numa fase final, quase concluídos. Acredito que será uma boa notícia para todos os sportinguistas. Obviamente, o nosso caminho será trilhado de uma maneira consciente, com as dificuldades financeiras que o clube atravessa, que são públicas, mas estaremos sempre atentos a qualquer excelente oportunidade que apareça durante o mês de janeiro".