Hugo Viana: «Não tenham dúvidas que este grupo vai dar alegrias»

Hugo Viana reconheceu a tristeza do Sporting com a eliminação da Liga Europa mas deixou uma mensagem de confiança quanto ao futuro da equipa.





"Estamos conscientes que falhámos um objetivo, que era atingir a fase de grupos da Liga Europa. Um grupo triste, desiludido, revoltado pelo desenrolar do jogo, mas estamos plenamente confiantes e conscientes que domingo vamos dar uma resposta diferente, uma resposta à imagem do Sporting e que traremos uma vitória de Portimão", começou por referir o diretor desportivo do Sporting que deixou "uma palavra aos adeptos"."Estão tristes, desiludidos também. Tenham confiança neste grupo. Não tenham dúvidas que este grupo vai dar alegrias, à imagem do que é representar o Sporting", finalizou.