Hugo Viana paga 306 euros de multa

Hugo Viana vai pagar 306 euros de multa, pelo facto de, no clássico do Estádio do Dragão, ter sido apanhado duas vezes sem máscara de proteção pelo delegado da Liga, que descreveu o duplo incidente no relatório, depois de, sabe Record, ter sido alertado pelo diretor de segurança do FC Porto.





“Esta situação ocorreu antes do intervalo e antes do final do jogo. De realçar que este agente desportivo esteve sempre com a máscara em baixo”, lê-se no relatório do delegado, transcrito no mapa de castigos divulgado ontem pelo Conselho de Disciplina da FPF.

Recorde-se que, à luz do plano de retoma do futebol profissional aprovado no ano passado, apenas os jogadores de campo e o treinador principal estão isentos de usar esta proteção durante os jogos.