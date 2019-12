Hugo Viana para Artur Soares Dias: «És um arrogante do car****. Cá te espero»

Hugo Viana foi suspenso por 1 mês pelo Conselho de Disciplina da FPF, na sequência de um incidente com o árbitro Artur Soares Dias ao intervalo do jogo com o Moreirense, no passado domingo, dia 8.O diretor desportivo do Sporting foi ainda sujeito a uma multa de 1.020 euros. O mapa de castigos sumários divulgado esta tarde, que cita os relatórios do árbitro e do delegado da Liga, explica que o castigo é devido a protestos contra a equipa de arbitragem. Hugo Viana terá chegado a colocar a mão no peito de Soares Dias."Aquando do intervalo e quando as três equipas se dirigiam para os balneários encontrava-se na zona técnica [Hugo Viana], o qual impediu a passagem do árbitro Artur Soares Dias em direção do seu balneário, colocando-se à sua frente, questionando-o sobre um eventual lance de grande penalidade e afirmando: ‘És um arrogante do caralho, cá te espero, ainda nos vamos encontrar mais vezes’. Sobre este momento e por informação do sr. árbitro Artur Soares Dias o referido agente desportivo colocou a mão aberta no seu peito, tendo o árbitro afirmado: ‘Não me toques’", reporta o documento.O CD aplicou uma segunda multa de 306 euros a Hugo Viana por "entrada ou permanência não autorizadas" no local. "Aquando do intervalo e quando as três equipas se dirigiam para os balneários encontrava-se na zona técnica [Hugo Viana]", lê-se do mapa de castigos sumários, conforme as descrições dos relatórios de Soares Dias e do delegado da Liga.