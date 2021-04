Hugo Viana também foi expulso no Sporting-Famalicão

O final do Sporting-Famalicão foi quente e disso foi reflexo as críticas dos jogadores dos leões e de Rúben Amorim à arbitragem de Rui Costa, o que motivou o cartão vermelho ao técnico, por indicação do 4.º árbitro. Porém, a extensão da folha disciplinar do Sporting não se ficou por aqui, dado que, de acordo com a ficha de jogo da Liga, também Hugo Viana recebeu ordem de expulsão.





Ao queapurou, o diretor desportivo dos leões foi visado pelo juiz da AF Porto já após o final do jogo e fora do relvado, devido a um incidente nas imediações da zona que dá acesso aos balneários. Naturalmente, o castigo aplicado ao dirigente irá constar no mapa de castigos do Conselho de Disciplina da FPF.