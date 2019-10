Hugo Viana tem "plena confiança em Silas" e fala em chegar à final da Liga Europa

Hugo Viana admitiu esta quinta-feira, antes da partida com o LASK Linz, que a direção do Sporting confia no trabalho de Silas e acredita que os adeptos vão estar ao lado da equipa neste jogo da Liga Europa. O diretor desportivo dos leões não escondeu, em declarações à SportTV, que o clube de Alvalade tem muitas ambições nesta competição e que sonha com a final."O LASK Linz é desconhecido mas hoje em dia não há adversários nem jogos fáceis; os nossos jogadores sabem quem vamos defrontar. Estamos, porém, confiantes para sair daqui com três pontos importantes, depois de não termos tido um resultado feliz na Holanda. Temos a obrigação e o desejo de sair vencedores", considerou Hugo Viana.O ambiente em torno da equipa não tem sido o melhor, mas o antigo jogador do Sporting acredita que os adeptos vão manter-se "ao lado da equipa". "Não podemos fugir dessa questão, os últimos resultados não foram positivos, nós sentimos a mesma frustração, mas temos de continuar a trabalhar, não vamos mudar o rumo. Os jogadores estão cientes que uma vitória hoje é importante para o clube e para os adeptos".Sobre o novo treinador, deixou uma certeza: "É uma aposta nossa, um treinador em quem temos plena confiança e estamos plenamente tranquilos com ele."Silas estreou-se com uma vitória frente ao Aves, que "moraliza para este jogo". "Foi importante acima de tudo pelos três pontos, pela maneira como jogámos, saindo de resultados menos positivos nos últimos cinco jogos. Obviamente que moraliza".Já no que diz respeito ao percurso que o Sporting pode fazer nesta Liga Europa, a ambição é clara: "Queremos ir o mais longe possível, mas o mais longe é uma final. Sabemos que é um percurso de fazer, mas tudo faremos para que seja assim".