Hugo Viana viaja hoje

Hugo Viana só se junta hoje à equipa na Áustria, onde está o team manager Beto. O diretor desportivo leonino aproveitou para visitar ontem Luís Neto no hospital, juntamente com alguns jogadores do plantel, como o capitão Bruno Fernandes (castigado para o jogo com o Linz) e Ristovski (não inscrito nas provas da UEFA). O central, que sofreu uma fratura na grelha costal com pneumotórax associado no jogo com o Moreirense está estável e em repouso absoluto.

Presidente em Lisboa

O presidente Frederico Varandas permaneceu na capital devido a compromissos profissionais e pessoais, mas acompanhará a equipa na deslocação aos Açores, para o jogo com o Santa Clara, na segunda-feira. A comitiva em Linz é liderada por João Sampaio, Rahim Ahamad e Alexandre Ferreira.