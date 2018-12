Hugo Viana: «Villarreal merece todo o nosso respeito»

Hugo Viana, que representou o Sporting no sorteio da Liga Europa, comentou o duelo com o Villarreal e garantiu que esta eliminatória será encarada pelos leões com o máximo cuidado."O Villarreal merece todo o nosso respeito, recordo que não perdeu qualquer jogo na fase de grupos da Liga Europa", assinalou o dirigente, ao site do Sporting, onde ainda se revelou desconfiado do mau momento do 'submarino amarelo' no campeonato: "O facto de neste momento parecer não estar muito bem na Liga Espanhola não significa que se possa dizer que foi um sorteio vantajoso para nós. Até fevereiro muita coisa pode acontecer".O antigo jogador acrescentou que o objetivo dos leões passa "por continuar a ter bons desempenhos" e garantiu que a equipa estará "no máximo das suas capacidades" numa eliminatória que considerou "difícil".