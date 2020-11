Iaquinta emocionado após marcar ao Sporting: «Dedico o golo ao meu pai»

Foi visivelmente emocionado que Iaquinta fez o golo do Sacavenense e no fim, à TVI, não conseguiu conter as lágrimas. “Queria dedicar esse golo à memória do meu pai, que perdi há três meses. O sonho dele era um dia sentar-se à frente da televisão e ver-me jogar futebol, mas infelizmente...”, disse o avançado, com a voz embargada.

O guineense de 25 anos , autor de quatro golos na Taça, considerou o desfecho pesado: “Tentámos fazer o máximo e dignificar o clube. Acho que o resultado foi um pouco exagerado...”.