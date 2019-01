Idrissa Doumbia: «Tinha vários clubes interessados, mas o projeto do Sporting convenceu-me»

Oficializado esta terça-feira como reforço do Sporting até 2024 , o médio costa marfinense Idrissa Doumbia não escondeu a sua satisfação pelo passo dado na carreira, confessando que tinha outras equipas interessadas, mas que o projeto leonino acabou por convencê-lo."Aceitei jogar aqui porque o Sporting é um grande clube. É um clube que eu sigo há muito tempo, pelo que será um prazer jogar pelo Sporting. Tinha vários clubes interessados, mas o projecto que o Sporting me apresentou foi o que me fez estar aqui", começou por afirmar o médio, de 20 anos, que na hora de apontar objetivos para o futuro foi bastante claro: "Jogar o máximo de tempo possível e ajudar o clube a atingir as suas metas".Mas quais são, então, as características deste médio que chega a Alvalade vindo do FC Akhmat Grozny? "Como me descrevo? É difícil... [risos] Eu vejo-me a seguir as pisadas do Yaya Touré ou do Paul Pogba. São jogadores de topo, mas com muito, muito, muito trabalho posso chegar lá, não é impossível. Com todo o clube e todo o grupo é possível".