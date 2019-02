Ilori: «Agradeço ao presidente por me dar esta oportunidade»

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

Tiago Ilori agradeceu publicamente esta sexta-feira a Frederico Varandas pela aposta no seu regresso a Alvalade. O central recordou o facto de ter crescido na Academia de Alcochete e não escondeu a felicidade por estar de volta."Muito feliz por estar de volta ao meu clube. Academia que me acompanhou durante muitos anos, que me viu crescer, não só futebolisticamente, onde fiz alguns dos meus melhores amigos, clube onde me estreei como profissional! Quero agradecer à direção, principalmente ao presidente Frederico Varandas, por me dar a oportunidade de poder continuar a escrever a minha história no Sporting", escreveu o jogador nas redes sociais.