Ilori de saída e Coates no mercado

A lesão sofrida por Mathieu levou a SAD a acautelar a sua saída com a iminente contratação de Feddal, mas ao nível dos centrais esta não será a única alteração em 2020/21.





Tiago Ilori está vinculado ao Sporting até junho de 2024 mas, com 14 jogos na presente temporada, deverá procurar novo clube. Coates, que renovou no início do ano, também poderá sair caso chegue uma boa oferta a Alvalade. A situação de Neto, pouco utilizado por Amorim, levanta dúvidas sobre a sua permanência.