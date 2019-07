Ilori: «Estamos cada vez melhor»

Tiago Ilori fez um balanço positivo do jogo do Sporting diante do St. Gallen, apesar do empate (2-2)."Estamos cada vez melhor. O estágio tem sido muito bom para trabalharmos em equipa e para melhorar o espírito. Temos muitos jogadores novos nesta pré-época, mas estamos a melhorar todos os dias. Hoje jogámos contra uma equipa que já está na fase final da preparação e sentimos um bocado isso. Foi um treino e mais uma prepação para a nova época", afirmou o central, à Sport TV, onde também admitiu várias falhas no setor defensivo: "Sim, é natural. Estamos a treinar há duas semanas e defrontámos uma equipa boa. Nós temos mais qualidade, temos noção disso, mas temos a equipa um bocado misturada. O mister está a ver a qualidade de cada um. Foi mais uma preparação para os próximos jogos".O defesa ainda falou sobre a concorrência do plantel e garantiu que se "sente bem" com essa pressão. "Estamos aqui todos a lutar pelo mesmo. Não quero falar sobre isso, mas sem competição não podemos crescer", garantiu.