Ilori: «Foi um dos encontros em que jogámos com mais alegria perante os adeptos»

Tiago Ilori gostou da prestação do Sporting na goleada aplicada ao PSV (4-0), que valeu o apuramento na Liga Europa, destacando ainda o clima de união em Alvalade.





"Foi um dos jogos em que jogámos com mais alegria perante os adeptos, frente a um adversário muito forte. Soube muito bem este resultado, mas todos os jogos são importantes. Sabemos, no entanto, que nem sempre vai ser assim, mas se jogarmos com esta intensidade e muita qualidade no eixo defensivo faz a equipa crescer", analisou o central, em declarações à SIC.