Ilori justifica regresso a Alvalade: «Foi aqui onde fui mais feliz na minha carreira»

Tiago Ilori prestou as primeiras declarações após a oficialização do seu regresso a Alvalade, ao ter assinado contrato válido até 2024, com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. O central, que em 2013 abandonou o Sporting rumo ao Liverpool, explicou os motivos da saída e prometeu vir com "outra maturidade"."Estou muito feliz de voltar à casa que me formou. Foi aqui que me estreei como profissional e foi aqui onde fui mais feliz na minha carreira. Passaram-se muitos anos, venho com outra maturidade. Na altura em que saí fui sujeito a uma situação de alta pressão. Foram dito coisas que se calhar não diria hoje. Estou cá para ajudar a equipa o máximo possível e emprestar o meu valor", sublinhou Ilori, de 25 anos, à Sporting TV, revelando-se "ansioso" por recomeçar."Sempre fui sportinguista. Estive cá nove anos, creio eu, e gostaria de estar muitos mais. Os sportinguistas podem esperar sempre que vamos tentar ganhar todos os jogos. Mas é como tudo, vamos levar um a um", rematou.