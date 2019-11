Ilori: «Rosenborg é forte mas há coisas que podemos aproveitar»

Ilori garantiu que o Sporting vai tentar impor o seu estilo na Noruega, na quinta-feira, no encontro com o Rosenborg para a Liga Europa (17h55). Na conferência de antevisão ao encontro, o central desvalorizou as temperaturas negativas que estarão à hora da partida e frisou que há debilidades do adversário que poderão ser aproveitadas.

Que ilações tiraram da última partida?

"É uma equipa forte fisicamente, que pressiona bem. Vamos tentar utilizar as coisas que vimos no último jogo contra eles e o que analisámos para tentarmos ganhar o jogo"

Agarrar a titularidade

"O objetivo de qualquer jogador é ser titular da sua equipa. É bom ter uma oportunidade mas o mais importante é a equipa. Amanhã vamos entrar para ganhar, seja qual for a equipa, a mentalidade é sempre a mesma"

Pontos fracos do Rosenborg

"É uma equipa forte, mas há coisas que podemos aproveitar. Achamos que vamos implementar o nosso estilo de jogo, isso é o mais importante. Não vamos abdicar disso. Vamos tentar marcar, rematar muitas vezes, defender alto e reduzir os espaços no meio-campo"

Influência do frio

"A temperatura do jogo não é tão importante como parece. Depois de aquecer é sempre igual. O nosso objectivo mantém-se… não há problema"

As bolas paradas

"Nos últimos dois jogos sofremos golos de bola parada. Temos vindo a trabalhar esse aspecto e vamos tentar melhorar o processo defensivo e as bolas paradas"