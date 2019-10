Ilori: «Taça de Portugal é um objetivo»

Tiago Ilori foi o jogador do Sporting escolhido para fazer a antevisão do jogo com o Alverca e, apesar de reconhecer o favoritismo dos leões, avisou que o Alverca é uma equipa complicada. "No Sporting a responsabilidade é acrescida pois nós temos que ganhar todos os jogos em todas as competições, e é isso que vamos tentar fazer", afirmou o central, à Sporting TV, onde garantiu que pretende voltar ao Jamor no final da época: "A Taça de Portugal é um objetivo nosso, e sendo o próximo jogo, é o mais importante. Temos estado a trabalhar bem e vamos fazer tudo para tentar ganhar o jogo".





Apesar do Alverca disputar o Campeonato de Portugal, o jogador leonino não espera facilidades e até desvaloriza o facto de a campanha do ano passado ter começado no mesmo campo. "Nós não pensamos muito nisso", começou por afirmar ao ser confrontado com a coincidência: "Nós analisamos a equipa com quem vamos jogar e, em conjunto com a equipa técnica, tentamos encontrar os pontos fracos deles para que os possamos aproveitar. Depois tentamos fazer o nosso trabalho que é tentar ganhar o jogo".Em relação ao adversário, o central também pediu cautela, e lembrou que "não há jogos fáceis" no futebol profissional. "Temos a noção que eles sabem jogar futebol. Aliás, com a análise que já fizemos sabemos que é uma equipa muito boa e estamos conscientes das dificuldades que vão criar. Temos que estar no nosso melhor", acrescentou o futebolista que também comentou os últimos dias de trabalho: "O Silas tem estado a passar as ideias que quer implantar nos próximos meses. O grupo tudo não está cá, mas quem está tem conseguido mostrar aquilo que ele pretende. Todos o compreendemos, e estamos a trabalhar bem por isso vamos estar preparados para o próximo jogo".