Ilori: «Temos de ter a mesma entrega de hoje»

Após a vitória frente ao Sp. Braga, por 3-0 , Tiago Ilori deu relevo ao facto de o Sporting ter conseguido manter a baliza inviolável nos primeiros minutos e salientou que é importante manter esta atitude diante do Villarreal."Começámos melhor. Temos estado a sofrer golos no início e conseguimos controlar isso hoje. Entrámos com entrega e conseguimos o resultado que queríamos", frisou, antes de comentar as palavras de Bruno Fernandes, que há dias disse que era tempo de pensar no que se está a fazer mal. "Cada um tem que olhar para si e ver qual é o problema. Nós treinamos todos os dias, isto é a nossa vida. Dentro e fora de campo, vamos para casa tristes quando temos um mau resultado. Agora, conseguimos vencer em frente aos nossos adeptos", realçou.Sobre o próximo encontro com o Villarreal, Ilori foi incisivo. "Temos de ter a mesma entrega de hoje. A qualidade vai aparecer e depois é tentar fazer o máximo que conseguimos para obter o resultado.