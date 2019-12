Ilori: «Último jogo foi importante para a confiança»

A vitória alcançada no passado sábado, em Portimão, e a consequente passagem à fase final da Taça da Liga assegurou uma injeção de confiança à equipa leonina nas vésperas do clássico. Tiago Ilori, à Sporting TV, destaca o último triunfo dos leões, e garante que deteta "sinais muito positivos" para a segunda metade da temporada."O último jogo foi importante para a confiança, por vezes não corre tão bem, mas depois de um resultado tão positivo como aquele vamos para próximo jogo para tentar ganhar", assegura o jogador que ainda faz um balanço do rendimento da equipa: "Tivemos alguns altos e baixos durante esta fase do campeonato, mas nota-se mais estabilidade nesta última fase. Isso é importante e um bom sinal para o resto do campeonato...Há muitos sinais positivos para 2020".Para o jogador esta estabilidade está ligada à chegada de Silas que, no balneário, tem insistido em alguns aspetos específicos. "O treinador pede-nos concentração, muita posse de bola, e para tentarmos marcar o máximo número de golos e sermos mais eficazes na frente", acrescenta o camisola 3 que ainda faz uma análise dos seus concorrentes diretos: "Ainda bem que há muita competição pois assim podemos evoluir todos. A lesão do Neto é só um passo atrás, mas tenho a certeza que ele vai dar muitos à frente e ainda nos vai ajudar".Formado no Sporting, o defesa considera que a participação de jovens nos treinos da equipa principal é positivo para "ajudá-los a evoluir". "Toda a gente que está cá tem condições para poder jogar, depois, é só uma questão de oportunidade, muito trabalho e um bocadinho de sorte. É importante ter exemplos e eu tenho a sorte de ser um desses exemplos", conclui.