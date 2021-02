«I'm coming home»: João Pereira partilha foto junto a Alvalade

Apesar de ainda não ter sido oficializado como reforço, João Pereira deu esta noite mais uma pista (esta bem clara) de que o seu futuro passará mesmo pelo Sporting. Nas redes sociais, através das histórias, o lateral direito de 36 anos partilhou uma foto captada junto a Alvalade, com a mensagem "I'm coming home" - que pode ser traduzido como "estou a caminho de casa".





O lateral, recorde-se, chegará ao leão a custo zero, isto depois de ter rescindido contrato com os turcos do Trabzonspor.