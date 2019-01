Impasse por Cristián Borja

Para além do nome de Kévin Rodrigues, o Sporting tem também referenciado Cristián Borja para esta posição, como Record deu conta oportunamente. Extremo ‘de raiz’, o internacional colombiano, de 25 anos, destacou-se no Toluca como lateral-esquerdo e foi dessa forma que chamou a atenção dos leões. A despeito da boa impressão causada em Alvalade, ao que o nosso jornal conseguiu apurar o Sporting ainda não avançou com qualquer proposta junto dos responsáveis do clube mexicano, nem sequer se mostra disponível a ultrapassar a fasquia dos três milhões de euros.

O problema reside no facto de que o Toluca só aceita sentar-se à mesa para discutir uma possível transferência a partir... dos quatro milhões, número considerado excessivo em Alvalade, atendendo também à saúde financeira dos verdes e brancos. Apesar de ter visto o seu tempo encurtado ao longo dos últimos jogos (apenas 30 minutos somados desde dezembro), o atual 4º classificado do campeonato daquele país não está disposto a abrir mão do colombiano, contratado em 2017/18 ao Cortuluá.

A este propósito, refira-se que Borja está a par das sondagens realizadas pelos leões, que ainda assim não estão sozinhos na corrida pois o jogador também tem mercado na Rússia e em Itália, em concreto o Torino. Ainda assim, sublinhe-se que, entre as possíveis opções em carteira, o nome do Sporting é aquele que mais agrada ao colombiano.